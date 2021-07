Abdoul Mbaye sur la décision du conseil constitutionnel: “Le Sénégal a définitivement cessé d’être un État de droit” Le conseil constitutionnel a rejeté le recours de l’opposition parlementaire contre la loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 portant code pénal. Une décision que dénonce le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye. Décision… “Dans une même décision le Conseil (...)

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

“Dans une même décision le Conseil constitutionnel reconnaît ne pas avoir un droit et se l’arroge néanmoins hors la loi qui l’organise. C’est violer la loi”, a réagi Abdoul Mbaye.



Selon le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), le Sénégal a définitivement cessé d’être un État de droit. “Que personne n’oublie lorsque l’heure de l’alternance sera venue”, prévient-il.



Senego



