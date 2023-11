Abdoulaye Balde Bibi, membre du SEN APR: « Le PM Candidat Amadou Bâ n’assure pas et ne rassure pas »

La désignationd’Amadou Bâ comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a révélé la vraie posture et le vrai visage de l’homme, Premier ministre longtemps décrit comme un homme de paix et de consensus. De nos jours, nous ne le reconnaissons plus. Au fait, il sait se jouer de son monde.



En effet, depuis qu’il a été choisi, les structures du parti et de la coalition à la base, ont fini d’être profondément divisées, avec un manque de concertation, de coordination et de communication. Bref, tout est confus et cette confusion a été empirée par son dispositif parallèle ou en marge du Benno, avec des mouvements appelés partout DEBOUT. Les cas foisonnent à Louga, Sédhiou, Kaolack, Kolda, Dakar, etc.



L’exemple que je connais le mieux, c’est à Kolda, où il existe deux délégués régionaux, preuve d’un manque de générosité et d’un positionnement inutile, soutenus et encouragés par Amadou Bâ.



Depuis notre désignation comme délégué régional par le Président lors du SEN, il entretient et encourage en parallèle, un groupe qui crée une dualité qui sera fatale pour Benno dans le Fouladou, car le travail est désordonné et les militants désemparés.



Pour toutes ces raisons et pour tant d’autres, le Candidat ne nous rassure pas dans sa démarche, dans son organisation, dans son discours, dans ses faits et gestes et par rapport à notre niveau d’implication dans le processus de préparation des échéances à venir. Il s’y ajoute des rendez-vous manqués et des promesses non tenues.



Son comportement est aux antipodes des sept (07) engagements pris dans le pacte dit éthique et politique, devant la Conférence des leaders de la coalition BBY et de la grande majorité présidentielle, le 2 octobre 2023

Nous manquons de confiance et doutons de sa capacité de porter sur ses frêles épaules, le PSE et la prise en charge des aspirations du peuple, nous laisse perplexe. Donc, nos doutes sont toutes légitimes et sont loin d’être tempérés.



Qu’il soit certain, les populations du Fouladou sont mobilisées et participeront activement au choix du futur Chef de l’État. Il n’est plus question d’accepter d’être laissé en rade ou d’être négligé. Rien ne peut se faire sans notre implication. Car l’histoire du parti nous renseigne que nous sommes plus anciens que lui et plus légitimes, aussi bien dans l’APR que dans le Benno et le moment opportun, nous aviserons. Et qu’il comprenne le choix aurait pu être porté sur moi-même ou quelqu’un d’autre, pour être PM ou porter la candidature.



Nous invitons Amadou Bâ, Candidat du Benno et de la mouvance présidentielle, à revoir sa démarche et corriger les erreurs avant qu’il ne soit encore trop tard.



b[Abdoulaye Baldé Bibi

Membre du SEN APR,

Membre du RUR et membre CCR

FouladouRo DOW]b



