Abdoulaye Baldé: " Il existe des cellules dormantes du terrorisme au Sénégal"

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a signifié, lors du débat organisé autour du livre "Le crime organisé dans le Sahel" du journaliste Mouth Bane, qu'il y a la présence de "cellules terroristes dormantes au Sénégal mais qui sont surveillées".

Racontant une anecdote lorsqu'il était ministre des Forces armées de Wade, le leader de l'Ucs a dévoiler les manquements dont souffrent les pays de la sous-région pour faire face au terrorisme. "Il y a des problèmes de moyens, de formation des hommes, de renseignement et d'inter-connexion des forces de sécurité et de défense" a t-il signalé.

