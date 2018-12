Abdoulaye Baldé : "Mon ralliement n'a rien à voir avec la Crei. Je ne suis pas un dealer »

Le leader de l'Union des centristes du Sénégal (Ucs), Abdoulaye Baldé a rejoint la coalition présidentielle. Invité sur le plateau de Grand jury de la Rfm, le maire de Ziguinchor explique son choix d'accompagner Macky Sall pour la prochaine présidentielle. "Ma décision est politique.



Elle ne s'inscrit pas dans le passé mais dans l'avenir. La réalité aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Si nous allons aux élections, c'est pour les gagner et non jouer les seconds rôles. Nous avons jugé nos forces et nos faiblesses et nous avons préféré différer nos ambitions pour les 5 années à venir. A 85 jours de la présidentielle, nous sommes sûrs de ne pas gagner la Présidentielle. Nous n'étions pas prêts", dit-il.



Ses déboires judiciaires sont-elles à l'origine de son ralliement à l'Apr. Baldé répond par la négative. "Mon ralliement n'a rien à voir avec mon dossier judiciaire à la Crei. Je ne négocie pas pour être blanchi. Il n'y a pas deal. Je ne suis pas un dealer. La Crei a cherché et n'a rien trouvé. Si je soutiens Macky, c'est parce que je suis venu apporter mon expertise au service de mon pays. Je suis venu pour construire un Sénégal nouveau", martèle-t-il.



Ce n'est pas tout. Il précise que Macky Sall est le premier candidat à l'avoir tendu la main. "C'est Macky Sall qui m'a tendu la main en premier. Aucun leader de l'opposition ne m'a proposé de le soutenir", déclare-t-il.



Avant d'ajouter : "J‘ai pris une décision qui ne va pas plaire à tout le monde. Je ne sus pas venu faire de l'opposition crypto-personnelle."



Toutefois le maire de Ziguinchor souligne qu'il ne renonce pas pour autant à son ambition présidentielle. "Je n'ai pas renoncé à mes ambitions", consent-il, à dire, soutenant qu'il a reçu des pressions familiales et des conseils de l'internationale Démocrate.



