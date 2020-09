Abdoulaye Balde, le Sénégalais tué en Libye enterré sur place: sa famille, très déçue, dénonce une négligence de notre politique étrangère Notre compatriote, le jeune Abdoulaye Balde tué en Lybie a été malheureusement enterré hier sur place par négligence diplomatique selon sa famille. Sa famille qui s'est confiée Boubacar Sèye, le Président d’Horizons Sans Frontières a exprimé toute sa peine et sa déception…

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

« Quand le crime a eu lieu, j’ai essayé de joindre le Secrétaire général des Sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, qui m’a demandé de lui envoyer toutes les informations qu’il faut. C’est que j’ai fait, mais sans aucune réaction par la suite. Nous n’avons senti aucune démarche, ni des échanges de nos autorités là-dessus », a déploré un de ses proches.



Après les procédures d’autopsie du corps qui ont pris trois jours, la dépouille d’Abdoulaye Baldé leur a été remise. Ces proches étaient désemparés et ne savaient que faire. Mais toujours sans aucune réaction diplomatique. Ils ont contacté Boubacar Sèye (alors alité) pour un soutien afin de toucher les personnes qui peuvent les aider.



Mais faute de pouvoir le conserver dans une incertitude totale, le corps a été finalement enterré vendredi en Libye.



« C’est contraire à notre souhait de le voir enterré prés des siens. Ni l’ambassadeur ou un de ses proches n’est venu nous assister ! C’est désolant pour le Sénégal et sa politique étrangère. C’est une honte pour le ministre des affaires étrangères de ne pouvoir bouger le petit doigt pour un fils du pays mort, assassiné en terre étrangère ! Nous sommes très déçus ! » A-t-il martelé.

Voici en vidéo la cérémonie émouvante après son enterrement



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos