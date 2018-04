Abdoulaye Bathily:« je n’ai pas rencontré le chef de l’Etat depuis plus d’un an »

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Avril 2018 à 09:08

Apres sa sortie contre le parrainage, le professeur Abdoulaye Bathily a fait l’objet d’attaques en règle de la part de membres du régime Sall. Il y a quelques jours, Alioune Fall, dans un entretien avec le journal l’Observateur, a fait croire que l’ancien secrétaire général de Ligue démocratique avait évolué dans sa position sur le parrainage, suite à une rencontre avec le chef de l’Etat.



Faux, a martelé Bathily dans un communiqué-démenti qui nous est parvenu. « Je tiens à préciser que cette information est erronée. En effet, je n’ai pas rencontré le chef de l’Etat depuis plus d’un an, ni au Sénégal, ni ailleurs, en public ou en privé », a écrit l’ancien ministre d’Etat du Président Macky Sall.











Les Echos

