Abdoulaye Bibi Baldé :"La Poste est un symbole fort de développement, car étant arrimée au numérique"

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Bibi Baldé, économiste, a été nommé Directeur général de la Société Nationale « La Poste », en remplacement de Monsieur Ciré DIA, nommé à son tour Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Loterie nationale du Sénégal (LONASE).





« C’est avec beaucoup de plaisir que je remercie le président de la République Macky Sall, pour sa confiance qu’il m’a renouvelée en me nommant Directeur de la Poste. Cette confiance m’honore d’autant plus que cette nouvelle orientation me fait prendre conscience de la juste mesure du travail qui est désormais le mien, au service de la population sénégalaise. C’est donc une grande responsabilité que j’accepte avec humilité, détermination, ainsi que toute la rigueur qui s’impose », a déclaré Abdoulaye Bibi Baldé.





Avant d’ajouter, « la gestion des services de la poste sénégalaise est un enjeu majeur des pouvoirs publics. En effet, la Poste est un symbole fort de développement car étant arrimée au numérique qui est en pleine mutation. Je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour remercier mon prédécesseur Monsieur Ciré Dia pour le travail mené ».



Le tout nouveau Directeur général de la Société Nationale « La Poste » a aussi tenu à rendre compte à la ville de Kolda. « Lors de mes dernières fonctions ministérielles, toute une localité s’est tenue comme un “seul homme“ derrière moi, je vous dis “merci“ koldoises et koldois, vous avez toujours été là “one diarama“.



Je termine en réitérant toute ma disponibilité, mon engagement et ma loyauté, au président de la République, ainsi qu’au peuple sénégalais, en rappelant que nous sommes les acteurs dynamiques et rigoureux des réformes initiées par son Excellence Macky Sall en vue d’un “Sénégal émergent“. »









Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos