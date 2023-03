Abdoulaye Bibi Baldé aux aperistes de Fatick: «Le Président sait ce qui se passe dans son fief et le moment venu, il va le régler»

Le comité électoral de l’Apr de Fatick a été officiellement renouvelé. C’est Abdoulaye Bibi Baldé qui a procédé, samedi dernier, à son renouvellement sur instruction du président du parti, Macky Sall. Cette rencontre d’animation et de sensibilisation a été une occasion pour l’émissaire du Président Macky Sall de décliner le message du locataire du Palais à ses lieutenants. «Il était important qu’il y ait un déclic. Le Président l’a fait pour encourager les autres à aller monter leurs comités et à se mettre au travail», a expliqué Abdoulaye Bibi Baldé aux responsables et militants apéristes venus assister à la rencontre. «La machine est en marche. L’heure est à l’unité et à la consolidation du parti. Aujourd’hui, il n’y a pas de responsable qui vaille. La seule constance est le Président Macky Sall, puisqu’on va vers une élection présidentielle», a soutenu l’ancien maire de Kolda.



Selon L'As, cdernier invite les uns et les autres à mettre de côté leur ego. «Si tout le monde le comprend ainsi et que chacun se mette à travailler, il y aurait moins de problèmes», tranche le superviseur du comité électoral du patron de l’Apr. Interpellé sur la guerre de leadership qui mine la formation marron-beige dans la capitale du Sine, Bibi Baldé n’a pas fait dans la langue de bois. «Le président du parti est conscient de cette situation, c’est son fief. Il connaît les gens et les réalités. Dans cette localité, il sait les forces en présence, les difficultés, les querelles. A un moment donné, il va régler tout cela. Donc, tous les responsables ont intérêt à taire leurs querelles parce que ce qu’ils pensent, ce qu’ils font ne nous intéresse pas. L’importance pour nous, c’est l’élection du Président Macky Sall.»



Une réalité apparemment très bien cernée, si l’on se fie aux déclarations du coordonnateur adjoint du comité électoral piloté par Macky Sall. Pour Amath Diouf, en politique, il ne peut y avoir de consensus à 100%. «Mais les responsables de l’Apr à Fatick vont travailler à s’unir. En politique, il y aura forcément des dissensions çà et là. Mais, nous allons travailler à mieux nous unir pour qu’au soir du 25 février, nous puissions avoir un score inédit», affirme le coordonnateur des jeunes boucliers de la République. Et de promettre : «D’ici à 2024, il n’y aura aucun répit. Nous allons faire en sorte que cette petite opposition qu’il y a à Fatick s’effrite petit à petit. L’opposition ne peut pas contenir notre déploiement. Si on travaille sérieusement, il n’y aura plus d’opposition à Fatick. L’opposition sera terrorisée à Fatick d’ici peu de temps. Nous avons la chance d’avoir un Président sérieux, correct et qui aime son pays. Tout le monde a vu les réalisations du Président Macky Sall à Fatick. Personne ne pouvait imaginer qu’en si peu de temps, le Sénégal allait changer ainsi de visage.»

