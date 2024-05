Abdoulaye D. Diallo: «Ibrahima Ndiaye avait un destin de bougie…»

Le Président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo « ami » du défunt dira qu’il s’est agi pour lui de présenter les condoléances du président Macky Sall qui a été complément affligé par l’annonce du décès de Ibrahima Ndiaye. « Une perte immense selon le président Macky Sall parce qu’Ibrahima Ndiaye était l’ami de tous et que le Sénégal vient de perdre un homme exceptionnel. J’ai connu Ibrahima Ndiaye en 2017 lorsque je prenais la tête du ministère des Infrastructures. Il est venu me voir pour me dire qu’il comptait quitter son poste de DG de l’Ageroute. Ce que j’ai refusé en lui disant que c’est lui qui devait porter le bilan de la réélection du président Macky Sall en 2019 en comptabilisant les réalisations de 2017, 2018 et 2019. J’avais dit à Macky Sall si vous acceptez qu’Ibrahima Ndiaye parte de l’Ageroute, je préférais retourner à mon ancien poste parce que pour moi, le défunt était la plaque tournante, le régulateur de toute la stratégie de transformation infrastructurelle de la vision du président Macky Sall » dira Abdoulaye Daouda Diallo, nous apprend LeTémoin.



Le président du CESE d’ajouter que le défunt fut un travailleur loyal, compétent qui avait « un destin de bougie » qui ne pouvait pas durer sur terre. Le président de l’Association des ingénieurs du Sénégal Abdoulaye Sène parlera d’Ibrahima Ndiaye d’un « parcours exceptionnel, d’un dirigeant émérite. Toute la panoplie des réalisations majeures de ce pays porte l’empreinte du défunt. Ibrahima Ndiaye a réussi à mettre en place des instruments et outils du système de gestion des routes. Mais ce qui est remarquable chez cet homme, c’est sa courtoisie, sa générosité, son sens du dialogue, sa gestion des hommes qui lui ont valu des résultats exceptionnels. Ibrahima Ndiaye était un travailleur infatigable qui a offert sa vie au Sénégal pendant plus de 3 décennies. Il était la parfaite incarnation du culte du travail bien fait ». Au nom du secteur privé, le colonel Mbarrick Diop parlera d’un homme incorruptible, mais surtout d’un homme qui se souciait du respect des délais des travaux. « Un travailleur infatigable, un homme tout terrain, un manager hors pair. Il forçait le respect et l’admiration. Affaibli par la maladie, il a su préparer la relève en la personne du DG Mamadou Ndao » dira le colonel Diop