Abdoulaye Daouda DIALLO corrige les approximations du député Ousmane SONKO sur la croissance, les résultats du groupe consultatif et les investissements réalisés sous le magistère du Président Macky SALL

• Le MFB fera connaître à Ousmane SONKO que la croissance n’est point conjoncturelle mais structurelle, en ce que pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, notre pays aligne des taux de croissance économique supérieurs à 6% pendant 5 années successives sur la période de mise en œuvre du Plan Sénégal émergent;

• Sur le Groupe consultatif, Abdoulaye Daouda Diallo corrigera les engagements financiers des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de 7 356 milliards FCFA évoqués par Ousmane SONKO. Il a donné les bons chiffres qui témoignent de la marque de confiance des PTF dans la conduite des politiques publiques du Sénégal, à savoir 7 700 milliards de FCFA d’engagements sur des besoins de 2 850 milliards de FCFA, soit un taux de succès de 270%.

Déjà sur ces engagements financiers, il informera de la signature de 17 conventions de financement pour un montant de 557,177 milliards FCFA, soit un taux de concrétisation des engagements financiers de 7,24%, six (6) mois seulement après le Groupe consultatif. Cette marque de confiance des PTF s’est traduite dans la LFR 2019, par l’augmentation de 229 milliards de FCFA des appuis budgétaires ;

• Sur les investissements publics, ADD a démontré comment le Président Macky SALL a amplifié les investissements publics, qui sont passés de 789,1 milliards FCFA en 2011 à 1 339,5 milliards FCFA en 2018.

