Abdoulaye Daouda Diallo, nouveau Ministre des Finances et du Budget

Abdoulaye Daouda Diallo, jusque là Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement remplace Amadou Bâ au Ministère des Finances et du Budget .



Inspecteur des Impôts et des Domaines Principal de Classe exceptionnelle, Abdoulaye Daouda Diallo avait pourtant occupé le poste de Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget d’avril 2012 à Septembre 2013. Au Ministère des Finances et du Budget , il se retrouve dans son élément.



Abdoulaye Daouda Diallo, qui occupait jusque là le poste de Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a aussi été ministre de l’Intérieur en 2013.













Massène DIOP Leral.net



