Abdoulaye Daouda Diallo, responsable de l’Apr à Podor: « le Président nous a demandé de trouver au moins 150 000 voix » La commune de Démette sise à l’ile à Morphil, a été ce samedi, le lieu de convergence des militants et responsables de l’Alliance pour République. C’était à l’occasion du tirage au sort des dix billets pour la Mecque, que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a offerts aux femmes du département de Podor.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Avril 2018 à 11:05 | | 1 commentaire(s)|

A Démette pour présider au tirage au sort des dix billets pour la Mecque offerts aux femmes du département, le coordonnateur de l’Apr à Podor, a lancé un vibrant appel à l’unité. « Pour la réélection du président Macky Sall au premier tour, nous devons nous unir et travailler ensemble », a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo.



Le patron local des apéristes compte surtout sur les femmes pour avoir un taux exceptionnel lors de la présidentielle du 24 février 2019. Devant une foule acquise à la cause du Président Macky Sall, le maire de Bokki Dialloubé a rappelé l’importance que le chef de l’Etat Macky Sall accorde au département de Podor.



D’après Abdoulaye Daouda Diallo, pour sa réélection, le Président Macky Sall leur a lancé un défi. « Je rappelle à nos responsables et à nos camarades de parti que le chef de l’Etat Macky Sall nous a assigné d’être le premier département du pays en terme de voix au soir du 24 mars 2019. Il nous faut aller chercher au minimum 150 000 voix sur les 212 510 inscrits. C’est un objectif ambitieux que nous devons relever », a laissé entendre le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Galvanisé par la foule présente, le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République pense qu’il n’y a pas d’autres alternatives. « Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour le département de Podor, avec surtout le désenclavement de l’ile à Morphil, les populations devront l’accompagner pour terminer les projets en lui donnant un deuxième mandat en 2019. Je pense que nous n’avons pas d’autres choix que de nous unir, de travailler ensemble pour atteindre cet objectif », a précisé M. Diallo, qui a invité les femmes à aller chercher les autres pour « éviter de rater le train » lors de ces échéances électorales.



« J’invite les autres à venir rejoindre notre pirogue qui a toujours gagné les élections, de célébrer ensemble cette belle victoire attendue de nous, au soir du 24 février 2019 », a préconisé Abdoulaye Daouda Diallo. La responsable des femmes et Secrétaire élue à l’Assemblée nationale Yatta Sow, le président du Conseil départemental Mamadou Dia, le maire de Démette Abdoulaye Elimane Dia, étaient présents à cette mobilisation de masse.









L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook