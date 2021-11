Abdoulaye Daouda Diallo sur les bourses de sécurité familiale : «L’Etat ne doit rien à La Poste» «Nous ne devons rien à La Poste en ce qui concerne les bourses de sécurités familiale». Cette précision est du Ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Il faisait face aux députés le lundi 15 novembre pour défendre le projet de loi portant seconde loi de finances rectificative pour l’année 2021.

«Actuellement, pour ces deux trimestres, nous disposons de la totalité de l’argent pour que La Poste puisse payer les bourses de sécurité familiale. En revanche, effectivement en 2016, 2017 et 2018, il y avait un montant de 42 milliards qui n’était pas remboursé. Sur cela, des milliards ont déjà fait l’objet de remboursement. Sur les 42, il reste 12 milliards que nous pensons rembourser d’ici la fin de l’année», a-t-il fait part.



Parallèlement, il souligne que La Poste doit à l’Etat du Sénégal plus de 200 milliards F Cfa. Mieux, déjà en 2018, dit-il, il a été constaté sur la base d’une convention de dettes croisées que La Poste devait à l’Etat plus de 180 milliards.



C’est pourquoi, informe-t-il, le ministère des finances et du budget et le ministère de l’économie numérique ont mis en place une commission pour voir quels sont les ponts de sortie possible.

Sud Quotidien



