Abdoulaye Diagne, député, à Guy Marius Sagna: « Vouloir discréditer le Président Sall, ne doit pas pousser à raconter des contrevérités » Abdoulaye Diagne, le plus jeune député de la 14e Législature et président du Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER), s’offusque de la sortie de Guy Marius Sagna, visant à discréditer l’Ecole nationale d’administration du Sénégal (Ena). Très soucieux du respect du fonctionnement des institutions, le jeune député indique que les arguments de son collègue sont faux et infondés. Il soutient qu’il dit tout, sauf la vérité. Et, vouloir discréditer la politique du Président Macky Sall et de son gouvernement, regrette-t-il, ne doit pas pousser à raconter des contrevérités, surtout, venant d’un « honorable Député du peuple».

Abdoulaye Diagne, l’un des plus jeunes députés de l’hémicycle recadre Guy Marius Sagna, suite à sa sortie au vitriol, visant à ternir l’image du Président Sall et la sacralité des Institutions. Guy Marius Sagna, à travers une publication sur Facebook, cherche à remettre en cause le principe de transparence et la neutralité des autorités du pays sur un concours très sélectif, devant choisir les meilleurs pour la gestion administrative des affaires du pays.



D’après Abdoulaye Diagne, le député-activiste s’engage dans une piste sinueuse, pour salir le mérite d’honnêtes citoyens qui ont réussi le concours de l’Ena avec autant de sacrifices. « Cher collègue, vous êtes trop petit pour désacraliser cette grande École qui fait la fierté de notre administration. Je vous conseille de revoir votre copie », a recadré le député à l’Assemblée nationale, Abdoulaye Diagne.



Ainsi, le jeune parlementaire rappelle à son collègue, qu’en l’état actuel, le concours de l'ENA est une sélection transparente, crédible, sans aucune forme de clientélisme. Et, comparer le concours de l’ENA avec d’autres concours, serait une grave erreur. « Aucun aspect dans l’organisation, dans le déroulement et dans le choix des membres du jury, n’autorise à émettre le moindre doute sur la crédibilité attestée du concours de l’ENA », précise-t-il.



Suivant ce constat, le jeune député est d’avis que les fonctionnaires expérimentés, les professeurs émérites des universités, les attentifs et professionnels psychologues conseillers, les hauts commis de l’Etat à la retraite, qui siègent dans les différents jurys des concours de l’ENA, jouissent tous, sans exception, en leurs différents rangs, titres et qualités, d’une grande respectabilité, d’une parfaite neutralité, d’une forte moralité et d’un sens très élevé de l’objectivité, pour ne choisir que les meilleurs candidats devant servir l’Etat et les citoyens sénégalais.



La question sur la transparence, la crédibilité et le clientélisme du concours de l’ENA, évoque-t-il, ne mérite pas qu’on s’y attarde outre mesure. Et, la même remarque peut être faite en général, sur tous les concours administratifs au Sénégal. « Aucun doute crédible ne peut être fait sur l’organisation du concours. La posture du député GMS n’est pas des meilleures. La désinvolture à travers laquelle le député s’est prononcé sur le concours de l’ENA, n’est pas à la mesure des responsabilités qui pèsent sur lui, en tant que dépositaire d’un mandat public. Dénoncer, c’est bien, mais prendre en charge avec efficacité est meilleur », conseille-t-il.



D’après lui, la fonction de parlementaire s’eloigne pour beaucoup de celle d’activiste. L’Assemble nationale offre de nombreuses possibilités d’accéder à la vérité des faits à un parlementaire. Et, celui qui est animé de bonne foi, peut suivre une démarche cohérente pour mieux défendre des positions, tout en respectant les principes et les règles. Mais, son collègue Guy Marius Sagna, insiste-t-il, à tout faux dans sa tentative de mettre en mal le Président Sall et ses administrés.



