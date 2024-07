Abdoulaye Diagne et la DGID : Quand Modernisation et sensibilisation offrent une mobilisation exceptionnelle et des recettes record Le Directeur général des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, et ses équipes de la DGID, ont su rassurer les nouvelles autorités grâce à une mobilisation exceptionnelle des recettes fiscales, première source des finances publiques. En effet, dans un communiqué de presse, la DGID a annoncé des recettes brutes de près de 1 309 milliards de francs CFA pour le premier semestre 2024, avant remboursements, grâce à une série d'actions concertées dans le cadre du plan d’action à court terme pour la mobilisation des recettes.

Selon le quotidien Le Témoin qui nous refile l'info, on comprend aisément pourquoi le président de la République et son Premier ministre n'ont pas souhaité perturber la direction de la DGID. En effet, on ne change pas une équipe qui gagne !





Abdoulaye Diagne, modeste malgré ces résultats remarquables, attribue ces performances à la mobilisation collective de ses équipes. Nommé à la tête de la DGID en février 2023, après avoir occupé divers postes clés au ministère de l’Économie et des Finances, Abdoulaye Diagne a initié une vaste entreprise de modernisation des services pour élargir l’assiette fiscale.



"Il y a également un enjeu de digitalisation de nos services, d'où la mise en place de la plateforme DGID digitale. Nous avons aussi lancé un programme de renforcement des équipements de l’administration du Cadastre. Tout cela s'inscrit dans le Programme de rénovation et d’extension des services des Impôts et des Domaines," a déclaré M. Diagne.



Le journal nous renseigne que ce processus a conduit à des résultats sans précédent en matière de mobilisation des recettes. En 2023, la DGID avait déjà réalisé un recouvrement remarquable de 2 300 milliards de francs CFA de recettes brutes, avec un objectif fixé à 2 700 milliards pour 2024, soit un taux de croissance de 9,2 % du PIB.



Avec 1 309 milliards récoltés au premier semestre, malgré les turbulences électorales, Abdoulaye Diagne et ses équipes semblent bien partis pour dépasser cet objectif.



Lors de la rentrée fiscale en janvier dernier, le Directeur général a souligné les succès des dix dernières années, avec une croissance positive continue des recettes. Pour 2023, la DGID a enregistré un recouvrement de 2 300 milliards de francs CFA, soit une progression de 160 milliards par rapport à l’année précédente, un bond significatif pour le financement du développement du pays.



T D’après nos confrères, le succès de la méthode d’Abdoulaye Diagne repose principalement sur une approche incitative plutôt que répressive, visant à sensibiliser les contribuables à leur devoir citoyen.



Environ 90 % des recettes sont issues de campagnes de sensibilisation et de facilitation, permettant aux contribuables de s’acquitter de leurs obligations. Rien qu'en juin 2024, 320 milliards ont été collectés.



Pour le second semestre, nous dit-on, le Directeur général a exhorté ses agents à maintenir leurs efforts, avec un accent particulier sur les impôts fonciers, clés du civisme fiscal, pour lesquels une campagne de sensibilisation est en cours.



