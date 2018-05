Abdoulaye Diaw : « j’ai pleuré après le but de Henri Camara contre la Suède »

L’emblématique chroniqueur sportif Abdoulaye Diaw rappelle de son 1er souvenir de Coupe du monde. « Evidemment je commence par le Sénégal. Le souvenir de notre qualification contre la Suède. Seul, j’ai écrasé une larme parce que quand Henri Camara a marqué le 2e but, il a enlevé son maillot par-dessus sa tête. Face à la télévision, je me disais mais qu’est-ce qu’il fait comme ça ? Il va se faire avertir parce que c’est interdit. Je ne savais pas que le match était terminé parce qu’à l’époque, c’était le « but en or ». Quand j’ai vu ses camarades courir à lui et quelques dirigeants qui étaient sur le banc courir à lui à l’intérieur du terrain, un ami avec qui je suivais le match m’a dit ‘’ diekhna, (c’est fini), c’est le but en or’’. Alors, j’ai pleuré. C’est le plus grand moment que j’ai vécu avec le football », se souvient le vétéran Laye Diaw.









