Abdoulaye Dièye au Forum Africando de Miami : « Le Sénégal est un pays propice aux investissements »

A Miami, aux Etats-Unis, où il prend part à la 24e édition du Forum Africando portant sur les opportunités d’investissements en Afrique, le Directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye, a appelé la Diaspora à investir au Sénégal, un pays qui dispose d’un climat des affaires favorable.



« Le Sénégal est un pays stable. Nous avons la paix et un bon climat des affaires. Il est possible d’y développer des investissements sécurisés. La Diaspora peut bien compter sur nous. Les portes de l’aéroport international Blaise Diagne vous sont ouvertes, pour des investissements », a déclaré le Directeur général de l’AIBD, qui prenait part à une table-ronde réunissant des investisseurs de la Diaspora et une délégation de l’Aéroport international, Blaise Diagne.



Abdoulaye Dièye a insisté sur les garanties qu’offre l’Etat du Sénégal et la transparence instaurée dans les contrats de partenariats. « L’Etat du Sénégal donne des garanties de sécurisation des investissements. Nos projets sont structurés et viables. Nous sommes ouverts à des partenariats gagnant-gagnant », a dit Abdoulaye Dièye.



La 24e édition de Africando, forum international sur les investissements, se tient à Miami aux États-Unis, du 25 au 27 octobre 2023. D’éminentes personnalités du monde des affaires y prennent part. En marge de cette conférence, la délégation de AIBD SA visitera l'aéroport de Miami. Cette infrastructure qui fait partie des plateformes aéroportuaires les plus dynamiques aux États-Unis, a une riche expérience dans le domaine de l'aviation civile et du développment des activités extra-aeroportuaires.



La délégation visitera aussi la ville de Lauderdale, en perspective d'une collaboration pour la formation des sapeurs-pompiers.

Abdourahmane Sy, Directeur exécutif chargé du suivi-évaluation des projets, a présenté aux investisseurs, les 15 projets phares de l’Aibd. Il s’agit notamment de l’aéro-ville pour le développement d’activités extra-aéronautiques, de l’extension du terminal passager pour augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de Diass, de la construction d’un centre maintenance aéronautique, de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile, de la modernisation des aéroports régionaux.



Une présentation qui a suscité beaucoup d’intérêt chez les investisseurs qui interviennent dans la construction, les technologies de pointe, etc. Fred Oladeinde, président de la fondation pour la démocratie en Afrique et initiateur du forum, a souhaité une meilleure coopération avec la Diaspora et le Sénégal. « Il est important de développer davantage des partenariats entre la Diaspora et le Sénégal, un pays qui occupe une position stratégique en Afrique de l’Ouest. Nous devons aller même vers la création d’une ligne Dakar – Miami, pour mieux promouvoir les affaires entre le Sénégal et l’Amérique », a-t-il dit.



Richard Dansoh, vice-président de la Fondation, a dit être séduit par les efforts du Sénégal pour occuper une position stratégique dans l’aviation civile en Afrique. « Le Sénégal a bien fait de penser à réaliser un hub aérien. C’est une stratégie innovante et importante pour l’Afrique », a-t-il déclaré.



Abdoulaye Thimbo, président du Conseil d’administration de AIBD SA, a insisté sur la sécurisation des investissements. Selon lui, l’Etat du Sénégal a pris toutes les dispositions pour accompagner les investisseurs. « C’est l’Etat qui est garant. Vos investissements seront protégés », a dit M. Thimbo.