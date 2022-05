Abdoulaye Dièye, président de And Siggil Thiès: «Aucun engagement ne me lie à Déthié Diouf"

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 12:18

Interpellé sur les accusations portées à son encontre, Abdoulaye Dièye, président de la coalition And Siggil Thiès, les assimile à de pures contrevérités. Il estime qu'aucun engagement ne le lie à Déthié Diouf. « C’est mon propre argent, attesté par le chèque que je lui ai remis, qui a servi de caution. D’ailleurs, c’est après que la caution a été déposée, que les autres têtes de liste, en l’occurrence Ousmane Diop, candidat à Thiès-Nord et Dr. Djibril Sarr, candidat à Thiès-Ouest, ont pris la décision de contribuer volontairement, à hauteur de 3 millions FCfa chacun, une somme qu’ils ont remise à Ameth Mbaye.



Quand ce dernier m’a rendu compte qu’il avait reçu l’argent, je lui ai demandé qu’il soit utilisé pour les besoins de la campagne. C’est pourquoi, il n’avait pas le droit de remettre de l’argent à qui que ce soit, d’autant que j’avais déjà pris la décision de les rembourser après les élections, bien qu’il s’agisse d’une contribution volontaire qui a été utilisée dans le cadre de la campagne électorale. Après qu’il m’a remis son récépissé sans aucun engagement, je lui ai donné généreusement et de mon propre gré, une somme de 2 millions FCfa puis deux fois 500.000 FCfa, soit une somme globale de 3 millions FCfa. Je répète encore que c’est moi-même qui ai déboursé les 15 millions FCfa et il n’y avait aucun engagement entre nous », a soutenu Abdoulaye Dièye.











L’As

Ndèye Fatou Kébé