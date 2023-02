Abdoulaye Diop : "Sédhiou a retrouvé ses atours d'ancienne capitale de la Casamance"

"Quiconque connaît Sédhiou sait que c’était la capitale de la Casamance avant Ziguinchor. Aujourd'hui, Sédhiou retrouve toute sa dignité et son statut d’ancienne capitale grâce à la politique de l'équité territoriale prônée par les pouvoirs publics", a déclaré l'édile dans un entretien avec l'APS.



M. Diop, ancien ministre de la Culture et de la Communication, a évoqué les "nombreuses réalisations" des pouvoirs publics dans la région de Sédhiou. Un "paquet d’infrastructures" qui rend compte des "efforts importants qui ont été faits à Sédhiou ces dernières années".



"Par exemple, lorsque j'étais jeune, il n'y avait pas de lycée à Sédhiou. Il fallait aller à Dakar, Ziguinchor ou Saint-Louis. Aujourd'hui, on peut faire l'école primaire jusqu'au niveau de la formation supérieure tout en restant dans la zone", a fait remarquer M. Diop. Il reste que la région attend encore davantage des pouvoirs publics, selon l'édile. Aussi a-t-il plaidé pour la construction d'une cité administrative dans la capitale du Pakao, ainsi que des réceptifs hôteliers, des centres de formation pour la jeunesse et les femmes.



"C'est important de retrouver tous les services publics dans une sphère administrative (…), l'hôtellerie aussi fait beaucoup défaut dans cette ville où il est difficile voire impossible de loger des invités dans un contexte comme le conseil des ministres décentralisé", a plaidé le maire de la ville de Sédhiou.



Une bonne partie des membres du gouvernement et des responsables de services publics venus pour cette rencontre gouvernementale sont logés à Kolda, ville située à près de 90 kilomètres, faute de réceptifs à Sédhiou dont le gouverneur Papa Demba Diallo a même réquisitionné plusieurs maisons pour loger ses hôtes.