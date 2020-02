Abdoulaye Diouf Sarr : « Le Sénégal dispose des capacités pour faire face au Coronavirus »

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a assuré mercredi que le Sénégal dispose déjà de capacités permettant de faire face à l’épidémie du Coronavirus. « Le Sénégal dispose des capacités pour faire face à toute situation comme ce fut le cas avec l’épidémie à virus Ebola », a-t-il assuré non sans souligner la nécessité pour les membres du comité de gestion des épidémies de rester vigilants, en faisant le point à chaque fois que de besoin.



Selon l’Agence de presse sénégalaise, la rencontre a regroupé tous les acteurs de la riposte aux crises sanitaires, notamment le Samu National, le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), le service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, l’Institut Pasteur, la direction générale de la santé, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



« La situation épidémiologique reste préoccupante en Chine pour ce qui concerne le nouveau coronavirus. Cependant, il est important de noter que notre pays n’enregistre aucun cas pour rassurer les populations. Dès lors, la vigilance doit être de rigueur », a encore dit Diouf Sarr. Il a rappelé que les dispositifs existants avaient déjà fait preuve de leur efficacité par le passé. « J’aimerai demander à tous les acteurs de ne ménager aucun effort par rapport à la vigilance exigée », a-t-il ajouté.



« ’Les autres départementaux ministériels notamment le ministère de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, des Transports Aériens ont pris les mesures idoines pour éviter la survenance d’un cas et faire face à toute éventualité », a-t-il rassuré, invitant la presse à jouer son rôle d’information, de sensibilisation face à une situation de sécurité sanitaire internationale ».







