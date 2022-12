Abdoulaye Diouf Sarr: « Le programme présenté est séduisant dans la forme et très convaincant dans le fond » Le premier ministre Amadou Ba était, ce lundi à l’Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. D’après le député Abdoulaye Diop Sarr, le programme que l’ex-argentier de l’Etat a présenté devant les parlementaires, est séduisant dans la forme et très convaincant dans le fond.

«Vous êtes revenus sur les préoccupations qui ont traversé nos séances en commission et en plénière. En réitérant les priorités que vous avez annoncées dès votre nomination à savoir le combat contre la cherté de la vie, l’autosuffisance alimentaire, l’emploi des jeunes…, vous nous rassurez sur la capacité du gouvernement à prendre en charge les effets indus des chocs exogènes à savoir la Covid-19 et la guerre Russo-ukrainienne», se réjouit le premier vice-président de l’Assemblée nationale.



D’après le maire sortant de Yoff, avec une croissance projetée de 10,1%, le peuple sénégalais demande au président de la république, Macky Sall de poursuivre dans la consolidation des acquis économiques mais en ne laissant personne sur le trottoir.



«C’est pourquoi, je vous félicite pour le renforcement de la subvention à l’énergie, pour la consolidation des bourses de sécurité familiale, des gratuités dans la santé, du renforcement des programmes du Pudc et du Puma. Votre budget 2023 de 6400 milliards, soit trois fois le budget de 2012 est véritablement un budget de solution. Le Sénégal que vous avez dessiné aujourd’hui, c’est un Sénégal résolument destiné à l’émergence», indique le député. Abdoulaye Diouf Sarr.



