Abdoulaye Diouf Sarr félicite Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias

"Nous rendons grâce à Dieu; la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier.



Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias, respectivement donnés vainqueurs par les urnes à Yoff et à Dakar.



Nos encouragements et vœux de réussite pour l'intérêt général. Nous exprimons nos remerciements à tous les Dakaroises et Dakarois qui nous ont démontré une adhésion entière à notre ambition pour l'émergence de notre ville capitale.



Notre engagement à vous servir demeure intact", lit-on sur la page Facebook du maire sortant de Yoff.

