Abdoulaye Diouf Sarr n’exclut pas un confinement total : « Si le CNGE le suggère au chef de l’Etat, il n’hésitera pas » Invité de la 7TV, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a prévenu qu’il n’est pas exclu d’aller vers un confinement total, si la situation le demande. « Actuellement, la situation demande un couvre-feu. Et je sais que si demain le CNGE suggère au Président de faire un confinement total, il n’hésitera pas à le faire », a-t-il indiqué.

