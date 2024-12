Abdoulaye Diouf Sarr officialise son départ de l'APR et annonce son engagement pour le think tank "Idées"

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024

L'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr quitte l'Alliance pour la République (Apr). L'annonce a été faite ce vendredi 20 décembre 2024, à Yoff Layène, lors de la présentation du think tank "Idées", que M. Sarr dirige, informe "LeSoleil-sn".



" Entre moi et l'Apr, c'est du passé. Je ne veux pas revenir sur les détails, mais c'est terminé ", a dit celui qui était jusqu'ici, le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr), relate la même source, .



Diouf Sarr dit se consacrer désormais à son think tank "Idées", une plateforme de réflexions et de propositions sur les sujets d'intérêt public.



Mame Fatou Kébé