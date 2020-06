Abdoulaye Diouf Sarr rassure: « avec 1,12% de décès par rapport aux cas positifs, le Sénégal largement en dessous de la moyenne africaine et mondiale » Sur la situation de la pandémie du Coronavirus au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr s’est voulu rassurant, expliquant que le Sénégal avec son taux de décès de 1,12% par rapport aux personnes touchées, est largement en dessous de la moyenne africaine et mondiale.

Les ministres de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm chargé des Transports terrestres ainsi que celui chargé de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, tenaient un point de presse sur la pandémie et les nouvelles mesures d’assouplissement.



« 49.090 tests de coronavirus ont été effectués au Sénégal, avec un taux de positivité de 7,36% », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Et le taux du nombre de décès causés par le Covid-19 sur l’effectif des personnes infectées - est au Sénégal de 1,12%,’largement en dessous de la moyenne africaine et mondiale, a-t-il dit.



Selon Abdoulaye Diouf Sarr, au total 4.021 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis le 2 mars, 2.162 patients sont guéris, 45 sont décédés, 1.813 personnes sont soignées dans 27 centres de santé.



