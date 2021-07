Abdoulaye Diouf Sarr sur les Cte: "Nous avons de la marge à Le Dantec, c'est..." Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, était hier en visite à l’hôpital A. Le Dantec, afin d'évaluer la situation dans les Cte.

Abdoulaye Diouf Sarr dit être satisfait du travail effectué. Il indique : "Je suis venu voir et faire le point sur le Cte, apprécier la situation pour regarder un tout petit peu les conditions de prise en charge des malades.



Nous avons noté que sur les 21 lits, 9 sont occupés. Autrement dit, nous avons encore à Le Dantec de la marge.



Nous avons aussi apprécié les capacités de la réanimation. Nous avons trois malades en réa sur les 9 lits disponibles et aujourd’hui, il fallait venir non seulement apprécier la capacité litière, mais regarder aussi les besoins en termes de renforcement des Rh et inputs", a-t-il rassuré.

