Abdoulaye Diouf Sarr sur sa candidature: «Le peuple de Dakar est mon patron»

Plus on s’approche des élections locales du 23 janvier 2022, plus les intentions de Abdoulaye Diouf Sarr pour la mairie de Dakar se précisent. Dans son duel à distance avec Amadou Bâ, le maire de Yoff s’appuie sur sa communauté, à savoir les Lébous.



Hier, indique "Le Quotidien", dans le cadre d’une cérémonie de réception d’une pirogue de fibre vert offerte par la société Emirates pirogues modernes (Epm) à la commune de Yoff, Diouf Sarr en a profité pour appeler les électeurs de la capitale à le soutenir. « Mon patron, c’est le peuple de Dakar », a d’abord déclaré l’édile de Yoff, en communion avec ses partisans en transes. «Ablaye dakaroko soxla», scandaient des dizaines de jeunes.



Sous le regard de Thierno Mbengue, président de l’Union des mareyeurs du Sénégal, Saliou Samb, directeur de la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn), le ministre de la Santé et de l’action sociale a expliqué les raisons de ses ambitions pour la Ville de Dakar. « J’ai reçu le message des Dakarois et je vais le porter. Les Dakarois me demandent de rester debout. C’est pourquoi, il y a tout ce tollé. Encore une fois, je tends la main à tous les Dakarois. S’ils prient pour moi, je pense que le succès sera au bout », a développé Diouf Sarr.



Président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb de renchérir : « Je l’avais dit aux populations de Fatick. Macky Sall est une chance pour Fatick et pour le Sénégal. Diouf Sarr est une chance pour Yoff et pour Dakar. Donc, que les Dakarois ne s’y trompent pas au moment du choix ».