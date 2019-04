Abdoulaye Makhtar Diop : « Je suis choqué d’entendre que Wade est fauché financièrement » Abdoulaye Makhtar Diop s’est dit « choqué d'entendre Me Amadou Sall dire que Me Wade est fauché financièrement ». Invité de l’mission Jury du dimanche d’iRadio, le 5ème vice-président de l’Assemblée nationale dit trouver « dérisoires" les 9 millions de francs Cfa versés aux anciens présidents de la République, chaque mois ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2019 à 15:33

En effet, dit-il, « j'estime qu'un ancien président de la République du Sénégal doit avoir un salaire mensuel minimum entre 50 et 75 millions francs Cfa. Ces 9 millions sont dérisoires ». Et de poursuivre, « je ne parle même pas d'anciens chefs d'État. Prenez le cas d'anciens chefs d'États généraux de l'armée, de directeurs de renseignements généraux, qui ont des renseignements extrêmement graves, dans le contexte actuel. Mais, si ces gens-là ne sont pas protégés, ils peuvent être corrompus par des puissances étrangères ».

Selon l’ex ministre des Sports, « dans un pays où un entraîneur de football est payé 15 millions par mois où des directeurs généraux touchent 15 millions, un ancien président de la République, qui a des secrets, doit percevoir plus de 50 millions si l'on sait que le Président en exercice gère une caisse noire avec des milliards ».



