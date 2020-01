Abdoulaye Makhtar Diop: « Salah avait peur d’aller en Egypte » L’ancien ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop a réagi à l’absence de Mohamed Salah et de Ryhad Mahrez, les deux autres joueurs finalistes du ballon d’or africain 2019, qui n’ont pas effectué le déplacement en Egypte, hier.

« Je pense qu’il faut relativiser ces choses. Je crois que la Caf doit harmoniser son calendrier avec celui des joueurs. Vous avez tous vu que Ryad Mahrez disputait un match hier, avec son club. C’est d’ailleurs lui qui a marqué le second but de Manchester City contre Manchester United en demi-finale de League Cup. Pour Mohamed Salah, il faut savoir qu’il a un différend avec la fédération égyptienne de football. Après l’élimination de l’Egypte en huitièmes de finale de la Can 2019, il était la cible de toutes les critiques et il avait été menacé. Et puis récemment, il avait posté une photo de lui, posant devant un arbre de Noël, ce qui avait suscité la condamnation de la communauté musulmane en Egypte. Et pour tout cela, il avait peur de se rendre en Egypte », a déclaré Abdoulaye Makhtar Diop sur la RFM..

