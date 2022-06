Abdoulaye Mamadou Guissé coopté par l'Etat, à la Commission d'Evaluation et de Suivi des politiques et Programmes publics Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart Sénégal), vient d'être coopté par l'Etat du Sénégal, à travers la commission d'Evaluation et de Suivi des politiques et Programmes publics (CESPPP).



Il s’agit de groupe d'Experts Culturels en charge d'une évaluation de la politique culturelle du Sénégal.



Cette évaluation est inscrite dans le cadre de l'exécution des instructions données par le président de la République du Sénégal, lors du Conseil des Ministres du 27 octobre 2021, pour une action publique plus pertinente et plus efficace dans le secteur culturel du Sénégal .



Le président Abdoulaye Mamadou Guissé est fondateur de l'organisation Observatoire de la musique et des arts du Sénégal ( Omart Sénégal), président fondateur également du centre culturel colin Powell Usa Corner, poète écrivain, il est également producteur et opérateur culturel. Abdoulaye Mamadou Guissé est l'initiateur du premier festival des peuples d'Alexandrins TAALIF dans la banlieue de Pikine. Il a aussi installé des dizaines de bibliothèques dans les établissements publics du Sénégal.



Père de la première banque destinée à financer la culture, la MECOMART affiliée à Planète Finance de Jacques Attalli, Abdoulaye Mamadou Guissé a également contribué à la réalisation de plusieurs projets au bénéfice du Sénégal: Le mémorial de Gorée en réalisation, les 7 merveilles du président Abdoulaye Wade, le statut de l'Artiste, entre autres.

