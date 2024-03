Abdoulaye Ndiaye nommé président de la Cour Suprême par Macky Sall : La position de Alioune Tine ! Comme beaucoup d’observateurs, Alioune Tine aussi ne comprend pas les dernières nominations du président Macky Sall. Et la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, est le remplacement du président de la Cour suprême, Aly Ciré Bâ, par Abdoulaye Ndiaye. Nous dit iGFM

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mars 2024 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

«J’aime bien le Président Macky Sall mais cette décision à la veille de son départ du pouvoir sur un poste aussi stratégique est une transgression caractérisée des règles les plus élémentaires des pouvoirs légitimes de nomination de son successeur», a martelé le président de Afrikajom Center.



Selon iGFM, pour lui, le Président sortant a une légitimité finissante et il ne doit pas empiéter par courtoisie sur les pouvoirs régaliens de son successeur.



Il souligne que Bassirou Diomaye Faye n’a pas encore pris fonction, mais il est élu et a l’intention de réformer la justice. Et donc, «c’est un empiètement sur les très prochaines prérogatives du nouveau PR Diomaye Faye».



Et pour éviter de telles situations, à l’avenir, il est bon de légiférer sur les limites des pouvoirs de fin de mandat, qui sont des pouvoirs de transition, dit-il.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook