Abdoulaye Saydou Sow sur sa plainte contre Boubacar Camara : «Je n’ai pas envie d’aller au tribunal, cette affaire est finie» Boubacar Camara n’a pas reculé dans ses accusations contre Abdoulaye Saydou Sow et était allé plus loin, en réclamant un procès. Il n’y en aura pas puisque le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a décidé de s’en arrêter à la sommation interpellatrice que son accusateur n’a pas souhaité recevoir.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a renoncé à sa plainte contre Boubacar Camara



«Je n’ai pas envie d’aller au tribunal. S’il a une once de preuve, qu’il la sorte. Pour moi, cette affaire est finie», a dit l’invité du "Jury du Dimanche".



Pour lui, le président du Parti de la construction et de la solidarité (Pcs/Jengu Tabax, qui l’accuse d’avoir encaissé une centaine de millions FCfa pour des terrains, son objectif « n’était pas de le traîner devant les tribunaux » ni de lui « faire de la publicité parce qu’il est en manque de publicité pour sa candidature annoncée », mais de le défier publiquement de sortir ses preuves.



« Je l’ai sommé et c’est un homme qui aspire à diriger le pays, qu’il sorte le dossier. C’est tout. Je ne suis pas dans l’avoir. Je me bats pour la dignité parce que je sais d’où est-ce que je viens. J’ai dit tantôt que certains arrivent au pouvoir en passant par les escaliers et d’autres par l’ascenseur », a-t-il insisté.

















