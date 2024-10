Abdoulaye Sylla qui défie Ousmane Sonko : La profonde déception de Dr Alioune Dione Inspecteur de l'animation du développement et praticien expérimenté des politiques publiques, Dr Alioune Dione le Ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire a réagi à la sortie de Abdoulaye Sylla qui défie Ousmane Sonko. C’est pour exprimer sa « profonde déception » Son post publié sur sa page Facebook…

J'ai suivi avec une profonde déception les propos de Monsieur Abdoulaye Sylla, chef de file de la coalition « And Bessal Sénégal » et candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier.



Je l'ai entendu défier ouvertement le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, allant jusqu'à le provoquer en duel verbal, sous prétexte que l'homme d'affaires qu'il prétend être saura démontrer à Ousmane Sonko comment créer de la richesse et de la valeur ajoutée.



Je tiens à souligner qu' Ousmane Sonko n'est en aucun cas son égal en matière de gouvernance, encore moins en matière d'économie et de création de richesse.

En ma qualité de ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, je l'invite à un débat afin de lui prouver qu'il n'est pas encore à la hauteur de notre leader.



Je vous offre gracieusement une tribune pour vous expliquer que vous faites erreur en voulant vous mesurer à un homme dont la stature dépasse de loin celle du businessman que vous prétendez être.



Monsieur le businessman, je vous laisse le choix du média qui vous conviendra le mieux ainsi que la langue de votre préférence. Je compte sur vous monsieur Abdoulaye Sylla pour faire preuve de plus de courage que monsieur Barthélémy Dias, qui a esquivé une invitation à un débat d’idées



