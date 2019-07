Abdoulaye Wade : « 700 000 francs, c’est ce qui me restait comme fonds politique, en quittant le Palais »

Me Wade a effectué hier, une visite d courtoisie auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il en a profité pour parler de la somme qui lui restait dans les poches, quand il quittait le Palais en 2012.



« Tout un chacun savait que je bénéficiais de fonds politiques quand j’étais président de la République du Sénégal. Mais c’est comme si on m’avait dit de ne rien garder de cet argent. Et je n’ai gardé aucun franc de cet argent. Quand je sortais du Palais, il me restait 700 000 francs dans les poches, même pas un million de FCFA. J’ai tout donné parce qu’Allah m’a toujours facilité l’argent. En même temps, il m’a fait savoir qu’il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir. C’est pourquoi, j’ai toujours partagé ce que je gagnais. »











L’As



