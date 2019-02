Abdoulaye Wade/Ousmane Sonko, le rendez-vous décisif C’est ce week-end que Ousmane Sonko, candidat au premier tour du scrutin présidentiel du 24 février, va rencontrer l’ancien Président de la République Abdoulaye Wade. Les deux hommes vont aborder la question de la présidentielle.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Si Maître Abdoulaye Wade avait brandi la menace et les consignes de boycott du scrutin présidentiel du 24 février dès son arrivée à Dakar, l’économiste parle désormais d’une « simple stratégie » face au régime de Macky Sall, accusé de biaiser le processus électoral, du fichier électoral, en « passant par le parrainage ainsi que l’absence de dialogue avec l’opposition sénégalaise». Au cours de la rencontre, le candidat de la coalition « Sonko Président », va « écouter la proposition du pape du Sopi » et lui faire part de la sienne.



Pour Ousmane Sonko, « il y a des similitudes » entre son combat et celui d’Abdoulaye Wade, et l’ancien fonctionnaire radié reste convaincu que « le Pape du Sopi peut jouer un Grand rôle dans cette présidentielle», ce qui donne à ce face-à-face, une importance toute particulière en cette période de campagne électorale.















lanouvelletribune.info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos