Abdoulaye Wilane recadre le Pastef et l’APR : le débat politique, pas une confrontation avec des armes Le débat démocratique est un débat d’idée, selon Abdoulaye Wilane et non l’idée sur fond de bravades musclées et de confrontation avec des armes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

A en croire Abdoulaye Wilane, le pays où il faut craindre des violences politiques est le Sénégal. IL a interpellé en ce sens, les historiens sur le point de départ de la crise casamançaise, les souvenirs de la présidentielle de 2019, du dérapage des langages, la composition socio-ethnique des régions du pays.



Pour lui, les faits enregistrés récemment à Ziguinchor sont à condamner et par tous les partis politiques. Il a considéré les Locales comme une parenthèse de respiration démocratique.



Wilane a attiré enfin l’attention sur le comportement de responsables du Parti socialiste jamais flanqués de gardes du corps ou de nervis.

Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos