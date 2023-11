Abdourahmane Baldé, Directeur général de la LONASE, à Kolda : Un week-end politique effervescent ! Abdourahmane Baldé - Doura, Directeur général de la LONASE et président du mouvement "Kolda Debout", a réussi un grand coup politique, ce week-end, en attirant plusieurs responsables de l’opposition à Kolda. De l’ex-Pastef à Geum Sa Bopp, en passant par la coalition pour un Senegal nouveau de Mame Boye Diao, l’opposition a perdu des dirigeants majeurs et un nombre de militants très conséquent.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|



Ce vendredi 3 novembre, Doura Baldé a d’abord effectué une véritable percée au sein de la «coalition pour un Sénégal nouveau » de Mame Boye Diao, en signant l’arrivée des leaders Bassirou Diallo, Dieynaba Ben Diaité, Soriba Diaité, Thierno Oumar Bâ et Mamadou Diongue, entre autres. Des responsables politiques qui sont venus avec leurs bases respectives, pour disent-ils « quitter l’obscurité et rejoindre la lumière ».



Pour ces leaders, le modèle politique de Mame Boye Diao n’est « b asé que sur de l’illusion, car ce dernier vend du rêve aux Koldois et aux Sénégalais ». Pour preuve, ces anciens militants du Maire de Kolda font noter que depuis son élection, « aucun acte concret n’a été posé par la municipalité pour le développement de Kolda et l’amélioration des conditions de vie des Koldois ». Autant de choses qui font que ces ex-responsables politiques de ladite coalition, ont décidé de rejoindre le Mouvement Kolda Debout de Abdourahmane Baldé - Doura, qu’ils jugent plus apte, plus mature et plus compétent, pour assurer le développement de Kolda et garantir le bien-être des populations du Fouladou.



Pour les militants de l’ex-Pastef, réunis autour de leur responsable Demba Seck, l’heure est à la pacification et au travail, pour l’intérêt exclusif du Sénégal. C’est l’un des ralliements les plus spectaculaires et populaires à Kolda. Des centaines de membres de l’ex-Pastef ont rejoint Abdourahmane Doura Baldé et pour eux, ce n’est pas un choix incohérent.



Demba Seck explique qu’ils ont choisi le Mouvement Kolda Debout parce que c’est une entité dirigée par une personne qui a une vision révolutionnaire de la politique et la forte ambition de développer Kolda et le Sénégal. Pour ces membres de l’ex-Pastef, « l a violence et les tentatives de déstabilisation de l’Etat de droit, ne sont pas des modèles fiables pour bâtir le Sénégal de demain ». Une motivation qui les pousse donc à se tenir auprès de Abdourahmane Baldé - Doura, pour « élire Amadou Bâ en 2024 et réconcilier les Sénégalais, après les fissures issues des violents événements qui ont marqué le pays », ces deux dernières années.



Ces ralliements ont fait des émules, puisque le samedi 4 novembre 2023, une bonne partie de Geum Sa bopp et 3 grandes associations koldoises affiliées à Mame Boye Diao, ont aussi rejoint le Mouvement Kolda Debout de Abdourahmane Baldé - Doura.



Les associations Jokkere Endam de Ouma Sagna, Avenir de Sikilo de Ibrahima Kandé et les mouvements de femmes coordonnés par Moctar Diao, ont également fait cap vers Doura Baldé.



Ces entités justifient leur choix par les actes posés par le président du Mouvement Kolda Debout, qui s’investit dans l’emploi des jeunes, l’appui aux élèves et aux parents d’élèves, le développement local, la formation et le financement des femmes, entre autres. Pour eux, ces actions concrètes et essentielles sont inédites dans le Fouladou et méritent que tous les fils de Kolda se rangent derrière Abdourahmane Baldé - Doura, pour une victoire éclatante de Amadou Bâ dès le premier tour.



Un avis partagé par Thierno Diallo, leader et transfuge de Geum Sa Bopp. Pour lui, à Kolda, il n’y a qu’une seule réalité politique et c’est le Mouvement Kolda Debout présidé par le DG de la Lonase. Ainsi, il appelle toutes les populations du Fouladou, à s’unir et à se mobiliser autour de Doura Baldé, pour l’émergence de Kolda et du Sénégal.



Abdourahmane Baldé - Doura, s’est quant à lui réjouit de cette vague de ralliements, tout en demandant aux leaders de rester mobilisés et à l’écoute de la base, pour une victoire éclatante du Premier ministre Amadou Bâ, dès le premier tour de la Présidentielle du 25 février 2024.





