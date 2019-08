Abdourahmane Thiam: « le départ de Oumar Sarr engendrera forcément des failles au Pds » Les changements apportés au sein du PDS sont une volonté de son Secrétaire général, Abdoulaye Wade, de mieux contrôler le parti. C’est l’avis du professeur en Sciences politiques à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdourahmane Thiam. Par ailleurs, dit-il, la mise à l’écart de Oumar Sarr, risque de créer des failles au Parti démocratique sénégalais.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019

« Me Wade a toujours assuré son autorité au sein du Pds. Après chaque élection, il y a une recomposition qui s’opère dans les partis politiques, mais en apportant ces changements internes au sein de son parti, le président Wade veut contrôler encore plus son parti », a dit l’enseignant à l’Ucad sur la RFM.



Toutefois, souligne Abdourahmane Thiam, « cette nouvelle configuration ne sera pas sans conséquence au Pds. Wade s’est séparé de son numéro 2, qui avait ses réseaux et ses alliances avec les militants et même avec les autres partis. Cela engendrera forcément des failles dans le parti ».

