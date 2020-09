Aboubacar Sédikh Bèye, son Directeur général se veut rassurant: « le Port fonctionne à plein régime dans un contexte extrêmement moribond...» En marge de la cérémonie de reboisement du phare des Mamelles, samedi dernier, organisée par le Forum social sénégalais et parrainée par la fondation du Port autonome de Dakar (Pad), le Directeur général du Pad est revenu sur les problèmes de l’institution qu’il dirige. Tout en se voulant rassurant, il a expliqué que se veut rassurant: « le port fonctionne à plein régime dans un contexte extrêmement moribond... ».

“ Le port de Dakar est un moteur qui ne s’arrête jamais, en dépit d’un contexte économique mondial extrêmement moribond, à cause de la pandémie de la Covid-19. Toutefois, le problème qui se pose présentement au port, est relatif à la gestion des conteneurs vides.



Fort heureusement que les représentants des armateurs sont revenus à de meilleurs sentiments et ont décidé de récupérer ces conteneurs en question ’’, lit-on dans un communiqué du Pad.



De plus, Aboubacar Sedikh Bèye a annoncé “ la création d’une plateforme informatique qui permettra une gestion moderne et efficace des flux de camions, ce qui devra considérablement réduire la très forte congestion du port. Ce sera une zone tampon portée par le projet de gestion des flux de camions ’’.



De plus, “ face à l’évolution galopante du trafic avec un flux de camions passé de 400 en 1994 à 1 874 en 2019, le port de Dakar est confronté à une forte congestion qui constitue un frein à la compétitivité. C’est pourquoi l’autorité portuaire a inscrit en bonne place l’amélioration de la fluidité comme un objectif stratégique ’’.



Il est également indiqué, dans la note, que “ les services étatiques tels que la préfecture de Dakar, la douane, la gendarmerie et la police ont accompagné le Port autonome de Dakar dans la mise en oeuvre de ce projet structurant qui devra dorénavant gérer la gestion des flux de camions avec un système de rendez- vous qui permettra aux camions de se pré-positionner sur le parking d’attente ’’.











