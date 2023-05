Aboubacry Sokomo chez son rival : « En vérité, ils tous sont ‘’achetés’’ par Farba Ngom », rétorque le camp de Me Malick Sall

‘’ Tout le monde aurait pu parler en mal de notre mentor, sauf lui, Aboubacry Sokomo. Parce que beaucoup de personnes ont eu à collaborer avec Me Malick Sall, mais peu ont eu la chance d’obtenir ce que lui a eu.



Il a été hissé au sommet de l’administration, grâce à la bonne volonté de notre mentor. Il faut souligner qu’avant qu’il ne soit nommé Directeur des constructions au ministère de la Justice, Sokomo était inconnu. Moi, je ne le connaissais pas et pourtant je fais partie des jeunes les plus dynamiques de la région en politique », s’emporte celui qui occupe le poste de président du Conseil régional de la jeunesse de Matam.



Dans un style plus sobre, Dr. Bassirou Niang, un des derniers mohicans de Me Malick, fracasse la démarche de son ex frère : « Des thuriféraires sortis d’un néant et incapable d’agir dans le sens de l’intérêt général, tentent de divertir l’opinion. Un vrai leadership n’est pas celui qui divise, mais plutôt celui qui nous rassemble et nous ressemble », écrit le président du mouvement Dental Sogui.



Abondant dans le même sens, Abdoul Razack Dia soutient que Sokomo est simplement un mercenaire à la quête de privilèges. Pour étayer ses propos, il convoque la fameuse « Var ». « Sokomo, on vous renvoie à votre publication sur Facebook datant du 09/12/2022, où tu chantais les louanges du Maître et à qui tu disais réitérer ton engagement politique à tout moment et en tout lieu. Ce monsieur est juste un ingrat », conclut-il.



Cependant la colère semble être dissoute dans une forme de détachement chez Me Malick Sall. Pour l’ex ministre de la Justice, ce départ est presque assimilé à une providence.



" ’La défection de ces personnes est une bénédiction pour moi. Elle me permet d’éloigner de mon équipe les traitres et autres mercenaires. En vérité, tous sont ‘’achetés’’ par Farba Ngom. Ainsi, je remonterai sur le ring avec ceux-là qui sont véritablement engagés et qui gardent (encore), une certaine moralité ’’, déclare l’actuel secrétaire permanent du Cos petro Gaz.



Le face-à-face entre les deux hommes lors des prochaines rencontres politiques, s’annoncent prometteur.













EnQuête