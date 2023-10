Aboubakary Koita vient d'être élu meilleur joueur du mois de septembre, dans tout le championnat de Belgique, avec 42 % des votes (Photos)

Aboubakary Koïta est un joueur de Ligue Pro belge. C'est un ailier gauche ou droit, très rapide, technique, bon dribbleur, bonne endurance, bonne vision de jeu, discipliné et fair-play, il exécute les taches défensives, il a une très bonne frappe, puissante et imprévisible des deux pieds, ce qui fait sa renommée dans le championnat. Il est également tireur de coups-francs et de phases arrêtées.



Il est actuellement meilleur buteur du championnat belge, avec 7 réalisations en 9 matchs. Et il est aussi co-meilleur buteur sénégalais tous championnats confondus, avec Yannick Gomis (Aris Limassol) et Sadio Mané (Al Nassr). Cette saison, il est vraiment à son meilleur niveau et joue de façon libérée, grâce aussi à son nouveau coach Thorsten Fink (ex-Bayern Munich), qui fait jouer un football offensif et qui lui fait entièrement confiance. Les deux saisons passées, l'ancien coach privilégiait un football très défensif et Koïta a du souvent jouer très bas et défendre. Ce qu'il a fait sans rechigner.



Abou Koïta est binational belgo-sénégalais, né à Dakar en 1998, mais il a grandi en Belgique; de par ses origines familiales, il est éligible pour le Sénégal, le Mali et la Mauritanie.