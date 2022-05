Absence d’un avocat, motif du renvoi du procès de l’Imam Ndao : Me Mbaye Sène promet de saisir le Bâtonnier Initialement prévu ce lundi 30 mai 2022, le procès en appel de l’affaire Imam Ndao a été renvoyé jusqu’au 27 juin prochain. La raison ? Un des avocats de la défense n’était pas présent au moment de l’ouverture de l’audience.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

Et en matière criminelle, la présence de l’avocat est obligatoire. Prenant la parole à cette occasion, le juge a soutenu « pour des affaires criminelles, on ne peut pas avancer si les avocats ne sont pas là ».



« C’est inadmissible qu’un avocat soit commis d’office et qu’à l'heure de l’audience, il ne soit pas là. Il faut veiller à ça. Tous les avocats qui ne travaillent pas, ne doivent pas recevoir leurs honoraires. D’ailleurs, je vais en parler au Bâtonnier pour que le problème soit posé au Conseil de l’Ordre et qu’une solution définitive soit trouvée », a dit pour sa part, Me Mbaye Sène, avocat de la défense.













emedia

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook