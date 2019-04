Absence de Ziguinchor dans le gouvernement : déçu, le député Aimé Assine assène ses vérités

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Le député Aimé Assine exprime sa déception et désapprouve la démarche du Président Macky Sall, qui selon lui, n’a nommé aucun fils de la région Ziguinchor dans le nouveau gouvernement. « Ce n’est pas parce que nous n’avons pas gagné. Il ne faut pas penser que les gens n’ont pas travaillé. Le travail des résultats d’une élection dépend d’un contexte. Il ne faut pas oublier que, de tous les candidats, Ousmane Sonko était le seul originaire de la région, comme Idrissa Seck à Thiès, le président de la République au Fouta. Ce n’est pas l’efficacité de l’homme lui-même, mais le contexte qui lui était favorable », déclare le parlementaire d’Oussouye en entretien avec Les Echos.



A son avis vouloir sanctionner les responsables locaux du parti parce qu’ils ont perdu dans leur base, « c’est comme si on disait à Sonko (Oumane) : prends, on te donne la région ».

Ce qui agace Aimé Assine, c’est ce qui paraît à ses yeux comme un manque de considération du chef de l’Etat pour son département. « Depuis sept ans, rappelle-t-il, nous n’avons eu aucun ministre pour Oussouye, aucun directeur ; aucun envoyé spécial. Pas même un chargé de mission. Et pourtant, tout le monde sait que le département mérite d’avoir un portefeuille ministériel. Au moins, un ministre originaire d’Oussouye. Parce que dans le concert de la Nation, c’est ça l’unité ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos