Absence de la Coalition ‘’Yewwi Askan Wi‘ : «Je ne pouvais engager mon parti alors que rien n’a été conclu», Dr Abdourahmane Diouf Alors qu’il était annoncé comme faisant partie de la coalition ‘’Yewwi Askan Wi‘’, son absence lors du lancement de cette coalition a intrigué de nombreux observateurs. Invité de l’émission «La Matinale» sur la «2Stv», Dr Abdourahmane Diouf informe qu’il avait entamé des discussions avec ces derniers, mais cela n’adonné les résultats escomptés. il estime toutefois que ce n’est pas une catastrophe, si toute l’opposition n’est pas unie.

Dr Abdourahmane Diouf est formel. C’est à 48h du lancement officiel de la coalition «Yewwi Askan Wi » qu’il a été contacté pour l’intégrer. «Nous faisons partie de l’opposition, mais nous n’avons pas fini les discussions pour pouvoir adhérer à cette coalition. C’est la raison pour laquelle, nous n’avons pas participé à la cérémonie de lancement. Ils ont dit dans leur communication qu’ils discutent avec les membres de l’opposition depuis 9 mois. Mais pour nous, c’est juste depuis 48h. Ils ont lancé la coalition le jeudi ; nous, nous sommes entrés en contact le mardi», renseigne l’ancien porte-parole de Rewmi qui tient ainsi à lever toute équivoque sur son absence.



Il ajoute cependant qu’il est favorable toute initiative destinée à barrer la route au régime actuel. Confirmant aussi les suspicions de certains partis politiques qui fustigent la méthode utilisée pour mettre en place cette coalition, Dr Abdourahmane Diouf déclare :



«Je viens dans une coalition où j’ai été simplement convoqué ; je ne viens pas intégrer une coalition. Je demande à faire partie des membres fondateurs. Le centre et la périphérie n’existent pas. Je ne crois pas aux petits partis, ni aux grands partis». Pour les prochaines élections locales, souligne-t-il, personne n’a de légitimité pour dire qu’il est plus représentatif que les autres

