Absence du Pds au lancement de la Pose: une suite logique

Vendredi 14 Décembre 2018

Karim Wade ne pouvait pas être aux côtés des autres candidats de l’opposition, hier. Mais au moins son parti pouvait être représenté au lancement de la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections. Mais le Pds n’a pas été au rendez-vous bien que, selon Mame Adama Gueye, les libéraux aient bien reçu une invitation.



En réalité, ce n’est pas une surprise, mais une suite logique. En effet, dans sa série de concertations avec les différents candidats, le leader de Senegaal bou bess n’avait pas rencontré le parti de Abdoulaye Wade qui, lui, est plutôt concentré sur le Front de résistance nationale.



Et d’ailleurs, alors qu’il s’entretenait avec Mme Aïda Mbodj, Me Guèye avait été interpellé sur la question. Il avait répondu qu’il n’y avait « aucune divergence » entre son initiative et le Frn. « c’est la division du travail. On n’est pas absolument en concurrence. Je dirais même que notre Plateforme se met au service du Front en tant que bras technique. Ce n’est pas du tout deux initiatives concurrentes », avait-il ajouté.













Le Quotidien





