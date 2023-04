Absent de la gouvernance depuis Demba Diop en 1960 : Mbour commune réclame son portefeuille ministériel au prochain gouvernement « Comment comprendre que depuis 1960, une commune comme Mbour n'ait pas de représentants au niveau du cercle restreint de mise œuvre de la politique de la nation définie par le chef de l'État, je veux dire le conseil des ministres, aucune raison ne peut le justifier». C'est en ces termes que s'est exprimé Ndèye Rokhy Ndiaye, militante de l'ombre mais de la première heure de Macky, que nous avons rencontré à l'une des plus grandes intersections de la capitale de la Petite côte.

La commerçante de son état pense que c'est à la limite un oubli qui irrite tout militant engagé à la cause de la mouvance présidentielle dans la commune de Mbour. À l'image de notre première interlocutrice, ils sont nombreux les mbourois à ne pas comprendre l'absence d'un fils de la commune dans la réunion hebdomadaire du gouvernement, mise à part Madame Caroline Diop, au tout début des indépendances, qui fût première femme ministre au Sénégal et en Afrique, qui a eu à diriger le ministère de l’Action sociale et à être nommée ministre délégué auprès du Premier ministre.



Mais de nos jours ce n’est pas le cas. Beaucoup de mbourois estiment pourtant que ce n’est pas le profil qui manque. Aïda, primo votante que nous rencontré aux abords de la préfecture de Mbour est une militante très engagée du président du Conseil départemental de Mbour.



Elle est d'avis qu’«il n'y a pas meilleur profil que celui de Saliou Samb pour lever cette sorte de malédiction qui frappe Mbour à chaque fois qu'il s'agit de former un nouveau gouvernement».



Très au fait de l'agenda de son mentor Saliou Samb, elle nous confie que l'honneur de bénéficier d'un portefeuille ministériel revient parfaitement de droit à Saliou Samb, car il a «sensiblement œuvré dans le montage des comités et de l'animation du parti sur le terrain. S'y ajoute le leadership avéré qu'il affiche dans la commune de Mbour», a martelé notre interlocutrice.

