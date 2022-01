Absent des kiosques le vendredi pour des raisons techniques : les excuses du quotidien «Le Témoin» De nombreux fidèles lecteurs et partenaires annonceurs ont pu constater la non parution de l’édition du « Témoin » le vendredi dernier. Une édition non tirée (version papier) due à une panne technique de notre imprimerie alors que la version numérique était déjà sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne. Le Témoin

C’est ce qui explique selon le journal, a fuite de quelques articles phares que les rares abonnés à leurs Pdf et internautes ont pu lire.



C’est à cause de cette non-parution que la rédaction a jugé nécessaire de reconduire quelques articles de l’édition du vendredi.



A cet effet, « Le Témoin » présente ses excuses pour ces désagréments indépendants de sa volonté.



