Absent du rassemblement de Aar Li Nu Bokk, hier à Guédiawaye: Abdoul Mbaye s’explique Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, n’était pas à Guédiawaye, hier, lors de l’acte 3 des manifestations de la plateforme Aar Li Nu Bokk. Toutefois, l’ancien Premier ministre a tenu à justifier son absence à travers une note, reprise par "L’As", dans laquelle, il informe de son empêchement pour quelques jours.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, Abdoul Mbaye réaffirme son soutien et son engagement aux côtés de Aar Li Nu Bokk pour « défendre les droits à la vérité, à la justice et à la réparation de tous les torts moraux et financiers causés au peuple du Sénégal par cette affaire Sall-Timis ».

