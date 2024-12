Absents du gouvernement : Déthié Fall et Boubacar Kamara attendent leur point de chute Dans la nuit du lundi à mardi, le gouvernement d’Ousmane Sonko a connu un réaménagement. Après son élection à la tête de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye avait laissé vacant son poste de ministre des Transports aériens et des Infrastructures. Finalement, c’est Abass Fall qui est entré au gouvernement pour prendre la place de Yankhoba Diémé, au ministère du Travail et des Relations avec les institutions. Ce dernier a remplacé El Malick Ndiaye.

C’est un scénario que personne n’avait imaginé, surtout après l’élection d’Abbas Fall sur la liste départementale de Dakar. Dans les milieux politiques, certains avaient avancé le nom de M. Déthié Fall pour remplacer El Malick Ndiaye.



Investi sur la liste Samm Sa Kaddu aux dernières Législatives, Déthié Fall a lâché Barth et Cie pour rejoindre Ousmane Sonko. Il a fait le tour du pays avec le chef de Pastef, en mettant sur la balance sa réputation, après avoir renoncé à sa candidature à la députation sur une liste de l’opposition.



Par conséquent, il attend toujours un point de chute au niveau étatique. Boubacar Camara est aussi dans la même attente. Durant la campagne, il a écumé les plateaux de télévision pour vendre le Projet. Poids lourd et allié de Pastef, l’ancien candidat à la Présidentielle, est devenu très proche du Premier ministre qui doit faire sa Déclaration de politique générale (DPG). Va-t-on vers un remaniement du gouvernement après le marathon budgétaire ?



D’après le journal "Point Actu", le gouvernement est soumis aujourd'hui, à une pression pour l’adoption de la Loi des Finances initiale 2025. Après l’installation des députés et du bureau de l’Assemblée, les commissions techniques vont devoir se pencher sur le budget, avant son adoption par la plénière. Surtout que ces deux prétendent à des postes sénior.





