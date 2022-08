Abus de confiance: Boly Sall, commerçante, déférée pour un détournement de près de 100 millions FCfa Boly Sall, commerçante et femme d’affaires de 46 ans, domiciliée aux Maristes, a été arrêté par la DIC et déférée au parquet pour abus de confiance portant sur 92,3 millions de francs Cfa. Il ressort, d’après "Libération", que Kadidiatou Sy avait saisi la mise en cause pour une vente de 500 tonnes de sucre, pour un coût de 159 millions FCfa.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Août 2022 à 14:39 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir encaissé les fonds, Boly Sall qui avait pourtant rassuré la plaignante, n’arrivait pas à mettre à disposition la marchandise. En compensation, elle propose à Kadidiatou Sy du riz. Marché conclu. Mais, au lieu de livrer la quantité de la denrée correspondant aux fonds libérés, elle remet 210 tonnes pour 56,7 millions de francs Cfa.



Ainsi, après plusieurs relances pour le versement du différentiel, Boly Sall s’acquitte pour 10 millions FCfa seulement. Kadidiatou Sy finira par porter plainte.



Boly Sall est coutumière des faits. Elle a été déférée au parquet en 2018, pour détention et usage de signes monétaires contrefaits. En mai 2021 puis en mars 2022 aussi, elle a été présentée au procureur pour des affaires d’abus de confiance.



Ousmane Wade